Спасатели готовятся к возможным затоплениям территории одесского региона

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области опасаются затопления некоторых территорий региона, что может произойти 29-30 июня.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ведомства, в Одесской области спасатели укрепили 200 метров дамбы в с.Яськи.

«Спасатели обследуют проблемные участки местности и проводят расчистку и укрепление земляной дамбы для защиты от возможного наводнения и подтопления частных домохозяйств на ул. Озёрная в с. Яськи. Укреплено 200 м. дамбы с помощью джутовых мешков», — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проверил организацию работ по защите территорий от возможного подтопления. Посетил расположение сводного отряда спасателей, места выполнения работ по укреплению дамбы за пределами с. Яськи и опасные участки местности, дал соответствующие поручения по контролю за подъёмом уровня воды и оперативного реагирования в соответствии с ситуацией.

Как сообщала Одесса News. по прогнозам спасателей, наибольшая угроза затопления существует в Беляевском районе — Маяках, Яськах и Беляевке, где уровень Днестра может подняться до полуметра. Затопленной может оказаться и автотрасса Одесса-Рени. Председатель Одесской ООГА Максим Куцый призвал одесситов отложить отдых на реках и озёрах области на выходные дни.

Фото: Facebook