Спасатели опасаются затопления некоторых территорий Одесской области

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области опасаются затопления некоторых территорий региона, в частности, Ясок, Маяк, Беляевки и трассы Одесса—Рени.

Воды паводка, затопившего Западную Украину, доберутся до Одесской области в период с 27 по 29 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозам спасателей, наибольшая угроза затопления существует в Беляевском районе, а именно, в Маяках, Ясках и Беляевке, где уровень Днестра может подняться до полуметра.

Среди прочего, ожидается, что затопленной может оказаться и автотрасса Одесса-Рени.

Ранее об угрозе наводнения предупредил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, который призвал одесситов отложить отдых на реках и озёрах области в ближайшие выходные.

Кстати. В западных областях подтопленными оказались 285 населённых пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб. Кабмин 25 июня принял решение направить на запад Украины около 700 млн грн на первоочередные шаги в преодолении последствий наводнения.

Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область Президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе.

Сейчас сложной ситуация остаётся в 15 районах Ивано-Франковской области, трёх районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления осуществили спасение 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.



Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства после наводнения на Прикарпатье. Также возбуждены уголовные дела в отношении незаконной вырубки лесов.



Фото: Интернет-представительство Президента Украины