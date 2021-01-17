А белый лебедь на пруду: одесские спасатели освободили птиц из ледяного плена

Спасатели Окнянского подразделения ГСЧС Украины в Одесской области спасли от гибели 16 лебедей.

Как сообщается на сайте спасательной службы, лебеди вмёрзли лапками в лёд пруда на окраине пгт Окны.

«16 января в 9 час. 51 мин. в Службу спасения «101» поступило сообщение, что нужна помощь по извлечению стаи лебедей из пруда по адресу: пгт. Окны, ул. Первомайская, д.1″, — говорится в информации спасателей.

С помощью лодки 4 спасателя разбили ледяную ловушку, тем самым позволив 16 белокрылым птицам взлететь с примёрзшей части пруда.

Одесса News рассказывала о жизни пернатых, прилетающих на зимовье из Сибири в Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области