С дамбы в канал: жителя Килийской ОТГ нашли мёртвым в затонувшем автомобиле

Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на плотине в Измаильском районе Одесской области.

По данным Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области, вечером 8 ноября водитель «УАЗ» съехал с дамбы канала Лаптыш, от чего автомобиль полностью погрузился в воду.

«Тело мужчины без признаков жизни извлекли из канала спасатели», — говорится в сообщении.

Установлено, что умерший – 45-летний житель одного из сёл Килийской ОТГ.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований. Выясняются полные обстоятельства происшествия, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Как сообщала Одесса News, 6 января 2021 года в водоём у объездной дороги у села Нати в Беляевском районе Одесской области съехал легковой автомобиль.

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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