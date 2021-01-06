В Одесской области в водоём попала машина, водитель удрал до приезда ГСЧС

6 января в 8:54 от дежурного «102» поступило сообщение, что в водоём у объездной дороги у села Нати в Беляевском районе Одесской области съехал легковой автомобиль и требуется помощь, чтобы его вытащить.

Спасатели быстро отреагировали на зов о помощи, однако по приезду не застали ни водителя, ни двух его спутников., сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебёдки вытащили «Toyota COROLLA» без помощи водолазов, которые также прибыли на место происшествия.



Обстоятельства происшествия устанавливаются Национальной полицией.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 человек личного состава (из них 3 водолаза).

Как сообщала Одесса News, в ноябре в Одессе на Среднефонтанской улице автокран «Kobelco» въехал стрелой в маршрутное такси «Богдан», которое осуществляло высадку пассажиров.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области