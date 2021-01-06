Готовьте сани летом, а зерновые сепараторы фирмы «Аэромех» — зимой

В старые времена люди самостоятельно одобряли землю, засаживали, а потом собирали и очищали урожай, то на сегодняшний день в современном мире существует множество техники для всех сельскохозяйственных культур.

Зерноочистительная техника заменяет трудоёмкую ручную работу, процесс сбора и очищения происходит гораздо быстрее. Кроме того, это обходится и дешевле, ведь цена уменьшается за счёт исключения ручной рабочей силы. Калибровка зерна (calibration of grain) производится новейшими сепараторами, которые калибруют различные вариации зернобобовых, зерновых культур, обрабатывают овощи и даже лечебные растения.

Компания «Аэромех» предлагает приобрести зерноочистительные машины каждому, кто нуждается в них. Достаточно зайти на сайт и совершить покупку. Цена на оборудование для переработки зерна колеблется от низкой к высокой. Но вы обязательно найдёте наиболее приемлемый вариант именно для вас.

Главное — технику компания предлагает качественную, разных видов, качества и производителей.

Например, аэродинамический сепаратор «Сад». Он работает в 4-х режимах:

предварительной очистки семян;

первичной очистки семян;

вторичной очистки семян;

калибровка семян по удельному весу.



Аэродинамические сепараторы – оборудование, занимающее верхние ступени в ТОПе техники, которую используют в сельскохозяйственных культурах для обработки зерна. Зерноочистительные комплексы располагают хорошими технологиями калибровки. Выполненная из качественных материалов, она выполняет работу высокой точности по удельному весу, что позволяет максимальный сбор семенного продукта, тем самым приумножая продукцию до 40%.

Аэродинамические зерноочистительные машины выполняют очистку множества видов зёрен: пшеницы, проса, подсолнечника, кукурузы, ячменя, риса, сои, тмина, гороха, гречки, льна, рапса, травяных, овощных, большое количество семян из семейства бобовых.

Машина для очистки зерна, работая на вашей земле, в итоге, подарит семенной материал с высоким уровнем качества — чистый и без зёрен с заниженными, инфицированными характеристиками.

Зерносепаратор предлагается для производителей зерна, агрофирмам, сельхозтоваропроизводителям, фермерам, переработчикам вторсырья.

Зерноочистительная техника — высокотехнологичный Ваш незаменимый помощник.