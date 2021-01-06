В Одессе заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидпорога

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за минувшую неделю снизилась на 1,3%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 3 136 случаев.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что основной удельный вес в структуре заболеваемости составило взрослое население — 54,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте до 17 лет за неделю снизилась на 23,7%.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога», — говорится в сообщении.

Острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции регистрировались единичными случаями. Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.

С начала регистрации заболеваемости COVID-19 по состоянию на 6 января зарегистрировано 33 242 случая COVID-19 у жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, за истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших — 73 950, летальных — 1 107.