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Одесские спасатели вытащили руку, застрявшую в моторе автомобиля

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Одесские спасатели оказали помощь пострадавшему мужчине, чья рука попала в мотор легкового автомобиля.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 25 июля в селе Малая Долина во время проведения ремонтных работ легкового автомобиля у мужчины зажало руку двигателем в моторном отсеке.

Все попытки освободить руку были тщетными. Пришлось звать на помощь спасателей.

«По прибытию по вызову, спасатели с использованием универсального гидравлического инструмента и домкрата, вытащили руку человека и передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, на прошедших выходных днях спасатели ГУ ГСЧС Украины в Одесской области продолжали оказывать помощь населению в ликвидации последствий ливневых дождей.

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