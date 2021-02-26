Пока мы спали: на Старолюстдорфской дороге в Одессе горел завод УНИТЕХ

26 февраля в 5:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении на территории производственного корпуса ООО «УНИТЕХ» по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт. Таирово, Старолюстдорфская дорога, 20Б.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели увидели возгорание твердотопливного котла и крыши в одноэтажном здании котельной.

«Пожарные пожар локализовали В 5:49 и в 5:58 ликвидировали его на площади в10 м2», — говорится в сообщении.

Во время самостоятельного тушения пожара пострадал охранник — мужчина 1987 г.р., который с ожогами 10% поверхности тела госпитализирован в 10-ю городскую клиническую больницу.

Ущерб устанавливается.

Пожар тушили с помощью 5 единиц техники 26 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля в 5-этажном жилом доме в Приморском районе Одессы по проспекту Небесной Сотни, 19, во время пожара сгорели 2 человека.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod