Промышленное производство в Украине сократилось на 2,7%

За январь 2021 года объёмы промышленного производства в Украине сократились на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В частности, в перерабатывающей промышленности за прошлый месяц производство сократилось на 4,0% по сравнению с январём 2020 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 2,8%.

За январь 2021 года в Украине было добыто 1,92 млн тонн каменного угля (на 4,0% меньше, чем за январь 2020 года), 139,7 тыс. тонн сырой нефти (на 2,8% меньше), 59, 3 тыс. тонн газового конденсата (на 12,7% меньше), 1,60 млрд кубометров природного газа (на 4,1% меньше), 4,63 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 4,4% больше).

Также за прошедший месяц было произведено 45,8 тыс. кубометров кирпича керамического (на 14,2% меньше, чем за январь 2020 года), 329,9 тыс. тонн портландцемента (на 5,5% меньше), 1,81 млн тонн чугуна (на 4,9% больше), 974,89 тыс. тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 6,2% больше).

Электроэнергии за январь 2021 года было произведено на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — 14,08 млрд кВт-час.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году импорт в Украину из России сократился на 35%, из стран СНГ в целом — на 29%.

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