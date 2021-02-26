Смесь психологического и народного приготовил одесский Театр на Чайной

Спектакль «Аве Мария Ивановна» поставлен по одноимённой пьесе Д.Калинина. Органичная смесь психологического и народного театра. Простая история о первой любви в деревне времён коллективизации. Живое исполнение народных песен и возможность вспомнить наших бабушек и дедушек.

На этот спектакль одесский Театр на Чайной приглашает 28 февраля.

«Для того, чтобы сказать что-то важное, вовсе необязательно искать сложные слова и образы. «Аве Мария Ивановна» – пример того, как можно заставить зрителей сопереживать самым обычным человеческим судьбам, потому что нет ничего более пронзительного, чем искренне и просто рассказанная правдивая жизненная история. Мы застали героев пьесы в самом начале – в эпоху их юности, когда будущее кажется далёким и удивительным. Мы смеялись над перипетиями их взаимоотношений, сочувствовали их большим и маленьким бедам, и с ними вместе улыбались их радостям, и хотя ничего ОСОБЕННОГО с ними не случилось, мы заплакали о них, когда их жизнь закончилась. Наверное, именно в этом сила искусства, когда невозможно объяснить, почему в финале хочется плакать.»

Возрастное ограничение от 10 лет.

Цена билетов от 40 до 150 гривен. Их можно купить здесь.

Длительность: 75 минут

Приходите к 19 часам.