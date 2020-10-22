Турция и Россия — главные покупатели товаров одесских производителей

За 9 месяцев 2020 года из Одесской области экспортировали товаров на 838 миллионов долларов США, что на 1% меньше показателей аналогичного периода 2019-го.

Как сообщает региональная служба статистики, больше всего продукции экспортировали в Турцию — на 82 миллиона долларов.

На второе место вышла Российская Федерация с показателем в 42 миллиона.

Третье место досталось Египту (37 миллионов), четвёртую строчку занял Китай (35,3 миллиона), на пятой разместилась Индия (28 миллионов).

Из стран ЕС главным импортёром одесских товаров стала Болгария (25,3 миллиона).

Традиционно лидирующие в импорте одесских товаров среди стран ЕС Италия и Испания сильно сократили торговлю с регионом: в Испанию экспортировали товаров на 19 миллионов, что на 25,3 % меньше, чем год назад, а экспорт в Италию упал на 63,2 % до 14 миллионов.

Как сообщала Одесса News, предприятия Одесской области в 2019 году экспортировали за рубеж товаров на общую сумму в 1 миллиард 384 миллиона долларов США, что на 17% меньше, чем в 2018 году.