«Еврей и Эвридика» приглашают одесситов в Дом клоунов

«Еврей и Эвридика» — это феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, состоится 24 октября в одесском Доме клоунов.

Это будет праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения.

Прожив с женой в счастливом браке 30 лет, у тебя не появлялось желания её бросить и уйти? — Уйти? Нет. Убить – да! Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды…

Супружеская пара Еврей и Эвридика прожили много лет вместе. В итоге друг друга на дух не переносят. Но и друг без друга жизни себе не представляют. Перебранки, ссоры, смешные и нелепые выяснения отношений. И тут уже в дело вмешивается мистика… Ну, послал Еврей Эвридику к дьяволу! И услышали это послание в преисподней, избавили его от супруги. Эйфория, счастье, свобода! Надолго ли? Следом приходит ощущение одиночества, грусти и тоски, настойчивые требования безутешного супруга вернуть Эвридику.

И, чудо — Эвридику возвращают! А вместе с ней споры, ссоры, ругань, тёрки и семейные разборки! Всё возвращается на круги своя.

В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски».

Действующие лица: Еврей — народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Фей — народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов.

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно таки купить здесь.

Начало в 19:00.