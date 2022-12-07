Всемирный клуб одесситов приглашает на встречу с человеком, влюблённым в Одессу

В проекте «Ты одессит, а это значит» во Всемирном клубе одесситов состоится встреча с Яковом Майстровым — автором книги «История Одессы в названиях улиц».

Яков Михайлович Майстровой – не профессиональный историк. Он – человек, влюблённый в Одессу, стремящийся не только больше узнать о родном городе, но и передать свои знания землякам.

Сегодня и авторитетные учёные, и известные краеведы высоко оценивают многолетний труд Якова Майстрового, в результате которого в 1998 году увидела свет его первая книга — топонимический справочник «Улицы Одессы».

Двенадцать лет упорной работы в архивах и библиотеках, в целенаправленных хождениях по Одессе привели к рождению более объёмного и полного труда, в котором отражена история улиц всего города.

Книга Майстрового, представляя собой немалую научную ценность, в то же время вызовет заинтересованность практически у всех читателей — и жителей Одессы, и её гостей.

Встреча состоится 10 декабря в 16.00.

Адрес клуба: ул. Маразлиевская, 7.

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