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Преображенский парк в Одессе приглашает детишек в гости к динозаврам

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Коммунальное предприятие «Парки Одессы» приглашает детей льготных категорий посетить Динопарк.

БЕСПЛАТНОЕ путешествие в импровизированный мир Юрского периода могут совершить дети-сироты, дети-переселенцы, дети из многодетных семей и дети с инвалидностью.

Списки желающих посетить экспозицию формирует дирекция КП «Парки Одессы» по адресу:
ул. Новощепной ряд, 27, парк Преображенский.

Обращаться можно каждую среду с 11:00 до 14:00 вместе с подтверждающими документами.

Дополнительная информация по телефону: 067 422 80 75.

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