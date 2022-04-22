Преображенский парк в Одессе приглашает детишек в гости к динозаврам

Коммунальное предприятие «Парки Одессы» приглашает детей льготных категорий посетить Динопарк.

БЕСПЛАТНОЕ путешествие в импровизированный мир Юрского периода могут совершить дети-сироты, дети-переселенцы, дети из многодетных семей и дети с инвалидностью.

Списки желающих посетить экспозицию формирует дирекция КП «Парки Одессы» по адресу:

ул. Новощепной ряд, 27, парк Преображенский.

Обращаться можно каждую среду с 11:00 до 14:00 вместе с подтверждающими документами.

Дополнительная информация по телефону: 067 422 80 75.

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