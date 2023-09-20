В городе Сочи дронные ночи

В городе Сочи в РФ ночью 20 сентября вспыхнул сильный пожар – загорелся резервуар с дизельным топливом вблизи аэропорта Адлер.

Об этом сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пожар произошёл в Адлерском районе, — говорится в сообщении. «Площадь пожара составляет 96 кв. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Причины случившегося выясняются», — написал чиновник.

Утром росСМИ сообщили, что «причиной пожара на складе ГСМ стала атака беспилотника. По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом».

В Орловской области страны-агрессора РФ в ночь на 17 сентября загорелся резервуар с топливом. Губернатор области Андрей Клычков заявил в Telegram, что причиной было падение беспилотного летательного аппарата.

17 сентября министерство обороны РФ несколько раз сообщало о якобы запущенных украинской армией беспилотниках, которые якобы были сбиты над территорией РФ и в оккупированном Крыму.

В частности, оккупанты утверждали, что «украинские беспилотники самолётного типа» якобы были обезврежены российской противовоздушной обороной в Истринском и Домодедовском районах Московской области, над территорией Воронежской области, а также в районе западного, северо-западного и восточного побережья Крыма. БпЛА якобы сбивали «на подлёте к нефтебазе» в Феодосии.

Отмечалось, что в связи с появлениями беспилотников в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были отменены шесть авиарейсов и задержаны более 30.

Кроме того, российское издание «Коммерсантъ» сообщает со ссылкой на власти Тульской области РФ, что беспилотник упал «на территории логистического центра в Узловском районе региона». При этом якобы «пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры в результате инцидента нет».

Также Mash сообщил об атаке беспилотников на аэродром Шайковка в Калужской области. Якобы дрон-камикадзе сбили вертолёты Ми-28.

Одесса News информировала об атаке дронами объектов на территории Калужской и Тверской областями РФ, задержании авиарейсов в московских аэропортах, пожаре в Санкт-Петербурге.

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