Ночь в РФ: три закрытых аэропорта в Москве, пожар в Петербурге, взрывы в Калуге и Твери

Беспокойная ночка 16 сентября выдалась для некоторых жителей страны-агрессора России.

Минобороны РФ пожаловалось в Telegram на новую атаку дронов. Беспилотники самолётного типа якобы сбиты над Калужской и Тверской областями.

«Почти 30 рейсов задержаны в столичных аэропортах этим утром. Ещё четыре — отменены. Вылететь не могут самолёты во Внуково, Домодедово и Шереметьево», — сообщает Telegram-канал «Mash».

Отмечается также сильнейший пожар на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Кроме ресторана, в здании, охваченном пламенем, также располагался зоомагазин, продуктовый и несколько коммерческих точек. Пожарные отчаянно стараются бороться, но перевес пока на стороне огня, — сообщает МЧС страны-агрессора.

Как информировала Одесса News, 7 сентября и ночью 8-го отмечались атаки дронами в некоторых регионах РФ, а 13 сентября — атака крылатыми ракетами судоремонтного завода им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, в результате которого повреждены два корабля.

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