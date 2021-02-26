Группа кораблей НАТО вошла в Чёрное море, взяв курс на Одессу

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) вошла в акваторию Чёрного моря 25 февраля в рамках первого развёртывания сил Альянса в 2021 году.

Об этом сообщается на сайте НАТО, пишет Укринформ.

Отмечается, что группа будет находиться в Чёрном море в составе турецкого флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгария), тральщиков ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция).

Группа примет участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе «Посейдон» и проведёт учения с Военно-морскими силами Украины.

Кроме учений, группа НАТО также посетит порты Констанцы в Румынии и Одессы.

«Используя преимущества нашей деятельности в Чёрном море, такие как многонациональные учения, посещение портов, прохождение учений и патрулирования, развёртывание SNMCMG2 в Чёрном море является важной возможностью, которая способствует достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнёрами», — сказал командующий SNMCMG2, капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.

Как сообщала Одесса News, по утверждению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «черноморский регион имеет стратегическую важность для НАТО и для всех союзников».

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