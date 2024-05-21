Возле берегов Румынии затонуло грузовое судно

18 мая в Чёрном море недалеко от побережья Румынии затонуло грузовое судно Mohammad Z, которое ходило под флагом Танзании.

Об этом со ссылкой на военно-морские силы Румынии сообщает Reuters, пишет издание ГОРДОН.

Судно затонуло примерно в 48 километрах от города Сфынту-Георге.

Экипаж Mohammad Z состоял из 11 человек. Это девять граждан Сирии и два гражданина Египта.

Восемь членов экипажа спасло торговое судно Michel, которое в момент крушения оказалось ближе всего.

Военно-морское ведомство Румынии сообщило, что пропавшими без вести считаются три члена экипажа, все сирийцы. Их поиски продолжаются.

В поисково-спасательной операции задействованы Морской спасательно-координационный центр (MRCC) ВМФ Румынии, пограничная полиция и два коммерческих судна.

По данным сервиса отслеживания судов VesselFinder, 80-метровое судно Mohammad Z направлялось из Стамбула (Турция) в Сулину (Румыния, примерно в 30 км от Сфынту-Георге).

Одесса News информировала, что турецкий пролив Босфор 7 мая был перекрыт для судов из-за севшего на мель судна ALEXIS, следовавшего из порта «Южный» в Египет, и потерпевшего аварию из-за отказа двигателя.

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