В Рени во время тушения пожара обнаружен погибший хозяина дома

10 февраля в 10:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул.Доватора в Рени Одесской области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Спасатели ликвидировали возгорание в доме в 10:46 на площади 1 м2. На месте пожара обнаружен погибший хозяина дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 70 лет.

Причины пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 16 жителей региона — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на ул. Марсельской,7.