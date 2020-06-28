Ко Дню Конституции Президент оценил труд 8 одесситов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта, в том числе и по Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства и весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд Президент отметил труд 8 жителей Одесской области.

В частности, согласно документу, орденом «За заслуги» I степени награждён Лазаренко Михаил Дмитриевич — председатель фермерского хозяйства «Прогресс» Балтского района.

Орденом княгини Ольги III степени награждена Безименко Наталья Николаевна — начальник отдела управления прокуратуры Одесской области

Звания «НАРОДНЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ» удостоен Филимонов Олег Николаевич — артист театра и кино, «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ УКРАИНЫ» — Васильковский Игорь Иванович, председатель наблюдательного совета общества «ПСГ «КАМБИО-ИНВЕСТ» (г.Одесса), «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ» — Куликов Андрей Герасимович, директор по производству предприятия «Фирма «Гармаш» Лиманского района, «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ УСЛУГ УКРАИНЫ» — Костюхин Борис Юрьевич, помощник проректора по административно-хозяйственной работе Национального университета «Одесская морская академия», «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ» — Ницевич Олег Николаевич, директор предприятия «Агрофирма «Единство» Беляевского района, «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ УКРАИНЫ» — Громовенко Константин Викторович — ректор Международного гуманитарного университета.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года Президент Украины своим Указом наградил группу медицинских работников Одесской области государственными наградами и почётными званиями по случаю Дня медицинского работника.