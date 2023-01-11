Зеленский лишил украинского гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырёх народных депутатов, подозреваемых в государственной измене.

Об этом сообщила 10 января «Украинская правда«.

Согласно указу, это народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» (ОП-ЗЖ), деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач.

По данным «Украинской правды», всех четверых также планируют лишить депутатских мандатов.

Как отметил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада.

«Похожая история была с Рабиновичем (нардеп от ОП-ЗЖ, — ред.) – после информации о лишении гражданства его лишили мандата», – написал парламентарий.

Официально документ на данный момент не опубликован. Однако, Глава государства подтвердил своё решение, выступая 10 января с вечерним видеообращением.

«На основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с Конституцией нашего государства я принял решение о прекращении гражданства четырёх человек: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равелиевича и Медведчука Виктора Владимировича. Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, кум президента РФ Владимира Путина Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.

Козаку о подозрении в госизмене сообщили также в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны за год до начала полномасштабного вторжения РФ.

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск.

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, неизвестно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий