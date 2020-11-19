В Украине для пенсионеров выделили время, когда они могут выйти из дому

В Украине ввели «приоритетные часы» для посещения магазинов пожилыми людьми.

Об этом говорится на сайте Минздрава в Facebook.

Изменения в постановление Кабинета Министров о карантине, которые вводят «Приоритетные часы» для людей пожилого возраста, вступили в действие и имеют целью снижение уровня инфицирования групп риска, — прокомментировал министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Люди пожилого возраста относятся к группе риска. Поэтому важно, чтобы они как можно меньше контактировали с окружающими, ведь процент летальных случаев наибольший именно среди людей старше 65 лет. «Приоритетные часы» действуют с 10:00 до 12:00. Инициатива продлится на период карантина. Надеюсь, что все заведения торговли и услуг будут придерживаться этого», — сказал Степанов.

К сожалению, Степанов не сообщил, каким образом в магазинах будут выполнять постановление: требовать паспорт? не пускать в магазин с 10 до 12 покупателей младше 65 лет? не пускать стариков в магазины до 10 и после 12?..

Как сообщала Одесса News, согласно решению правительства, с 00:00 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится до конца осени. Во время карантина запрещается принимать посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); принимать посетителей в ТРЦ и в других заведениях развлекательной деятельности, спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах; запрещена деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.