Одесситам, потерявшим работу в период карантина, предоставят субсидию

Кабинетом Министров Украины принято постановление, которым повышена социальная защита получателям субсидий. В частности, для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрироваться в службе занятости как безработным.

Как сообщает официальный сайт города, субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости о их пребывании на учёте. При этом для расчёта жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учёта полученной заработной платы.

Также запрещено на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий. Кроме того, назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые получали её в отопительном периоде 2019-2020 годов, будут автоматически, без соответствующих обращений граждан.

На период карантина увеличены на 50 процентов социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, на которые рассчитана субсидия. Это сделано в связи с тем, что в период карантина граждане больше находятся дома и, соответственно, растёт потребление этих услуг.

Также, по инициативе Министерства соцполитики принято решение не увеличивать с 1 мая базовый процент платы за коммунальные услуги.

В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 гривен.

Заявление для назначения жилищной субсидии можно подать в электронной форме через официальный сайт Минсоцполитики (https://www.msp.gov.ua, раздел «Е-сервисы»), а о размере назначенной субсидии узнать в режиме онлайн с помощью электронного сервиса по ссылке: SUBSIDII@IOC.GOV.UA.

В районных управлениях социальной защиты населения города действуют «горячие линии» по вопросам назначения жилищных субсидий:

— управление соцзащиты населения в Малиновском районе — 705-19-01;

— управление соцзащиты населения в Киевском районе — 705-41-76;

— управление соцзащиты населения в Приморском районе -705-13-09;

— управление соцзащиты населения в Суворовском районе — 770-13-70.

Как сообщала Одесса News, 26 марта на заседании исполкома Одесского горсовета принят ряд решений, направленных на поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях карантина.