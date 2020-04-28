Президент сказал: Продрынки могут заработать уже в пятницу

Продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении.



«Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть — только при условии соблюдения всех правил безопасности», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочие места, заработок граждан, в частности, фермеров, очень важны, однако отметил, что жизнь и здоровье украинцев — превыше всего.

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков Украины, о чём сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков — тех, которые смогут обеспечить всё необходимое для соблюдения санитарных норм», — пояснил министр.

Степанов также опубликовал инфографику об условиях возобновления работы рынков, среди которых:

— допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, обязательный бесконтактный температурный скрининг;

— наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

— не более одного покупателя на 10 м кв.

— дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;

— уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

— отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

— расстояние между рабочими местами продавцов не менее 3 метров;

— защитные экраны между продавцами и покупателями.

Как сообщала Одесса News, в Сербии с понедельника в рамках выхода из карантина начали вновь работать парикмахерские, спортивные залы, рынки, а пожилым людям разрешено больше находиться на улице.