Как живётся в карантинных условиях жителям других стран

На 7.30 утра 20 апреля в мире официально подтверждено 2 407 400 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 75 009, что меньше предыдущего периода на 6 592 человека.

Количество умерших составляет 165 071 человек (увеличение за сутки на 4 288, однако это почти на 2,2 тысячи умерших меньше, чем в предыдущие сутки).

Наибольшее количество умерших по-прежнему, в США — 40 565 (+1550) и в Италии — 23 660 (+433). В Испании не смогли победить заразу 20 453 человека, Франции — 19 718, Великобритании — 16 060.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 41-е место (вчера — 42-е).

В этих условиях практически все страны мира перешли на жизнь в условиях строгого карантина.

Любопытная ситуация наблюдается в Бразилии, в которой парламент принял решение о карантине, а президент страны Жаир Болсонару выступает против этого и даже принимает участие в демонстрации в столице страны Бразилиа против введённых ограничительных мер.

Как сообщает DW, «участники акции потребовали закрытия парламента и выступления армии на стороне Болсонару… Парламент и главы регионов в Бразилии ввели запрет на выход из дома из-за эпидемии коронавируса. Болсонару критикует эти меры, называет вирус «небольшим гриппом», а борьбу с распространением коронавируса — «истерией», — говорится в сообщении.



Более того, Болсонару уволил министра здравоохранения страны после того, как тот призвал граждан держать социальную дистанцию ​​и оставаться дома из-за пандемии Covid-19.

По числу зараженных коронавирусом Бразилия занимает первое место в Латинской Америке. В стране подтверждено 38 654 тысячи случаев Covid-19, 2 462 человека умерли.

Канада и США согласились ещё на месяц взаимно закрыть границы для “не важных” путешествий, чём заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. “Это важное решение, чтобы обезопасить людей по обе стороны границы”, — сказал он. Поставки топлива, продуктов питания, медикаментов и других товаров не прекратятся. Не коснутся запреты и медиков, которые часто работают в обеих странах.

В американском штате Нью-Йорк разрешили заключать официальные браки по видеосвязи, о чём в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо: «Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи».

В Турции на следующей неделе прогнозируется прохождение пика уровня инфицирования коронавирусом. На этих выходных в стране вновь был введён комендантский час и будет действовать до 23 апреля, когда страна будет отмечать государственный праздник Национального суверенитета.

В Австрии закрытые из-за коронавируса музеи, библиотеки, частные архивы и книжные магазины смогут возобновить свою работу уже с середины мая. Об этом заявил в Вене вице-канцлер, министр культуры Австрии Вернер Коглер.

Правда, крупные федеральные музеи Австрии заработают только с начала июля, а с 1 июня смогут возобновить свои репетиции профессиональные театры, оркестры и музыкальные группы.

Наряду с этим в стране продлён запрет на крупные массовые мероприятия под открытым небом до 31 августа.

14 апреля в этой стране начался первый этап постепенного снятия принятых из-за пандемии ограничений, в рамках которого возобновили свою работу магазины площадью менее 400 кв.м. и садово-строительные магазины, автомойки на АЗС (без самообслуживания), мастерские по ремонту автомобилей и велосипедов, разрешена торговля железом, деревом и драгоценными металлами, заработали ломбарды, открылись для посетителей федеральные парки Австрии.

Однако, до конца апреля продолжают действовать ограничения относительно выхода из дома.

Австрийское правительство также рассматривает ослабление некоторых мер против COVID-19 в спортивной сфере, что предполагает открытие с 1 мая отдельных спортивных сооружений.

Планируется, что со 2 мая заработают все другие магазины (например, мебельные и электроники), а также торговые центры. С некоторыми ограничениями откроются и парикмахерские.

Остальные предприятия сферы услуг, заведения общественного питания и гостиницы, если все пойдет по плану, начнут постепенно открываться с 15 мая. Косметические магазины, салоны маникюра и педикюра могут заработать с 18 мая. С 1 июня откроют фитнес-центры.

Как сообщала Одесса News, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы.