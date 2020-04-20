Как в Одессе святили пасхальные куличи

В этом году все верующие восточного обряда оказались в совершенно новой ситуации — одно из наиболее массовых церковных торжеств выпало на время карантина.

Поэтому забота о безопасности прихожан и соблюдение противоэпидемических мер в храмах стали для Одесской Епархии УПЦ главным вопросом, особенно во время освящения пасхальных корзин, — сообщает «Православная Одесса».

Окропление приношений на Пасху было организовано особым способом: в городе было определено более 50 точек, где священнослужители находились с 6.00 до 12.00 и, будучи в масках и перчатках, совершали обряд. Таким образом, одесситы могли не подвергать себя опасности в общественном транспорте, а освятить пасхальные корзинки максимально близко к своему дому в удобное время и без очередей.

«Данная мера нашла отклик в сердцах горожан», — утверждает издание.

Подчёркивается, что с самого начала карантина священнослужители призывали прихожан оставаться дома в случае недомогания. В Одесской епархии взяли на себя миссию поддержать малоимущих людей и многодетные семьи, которые оказались в самоизоляции, а также бригады скорой помощи, предоставляя им горячие обеды.

Рядом с крупными храмами были размещены большие телеэкраны, которые транслировали праздничное богослужение для прихожан. На трёх городских телеканалах шла прямая трансляция Пасхального Богослужения из Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря,которое возглавлял митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Во избежание скопления людей во дворах храмов заранее были расчерчены точки, встав на которые, верующие находились на безопасном расстоянии друг от друга. Были также организованы волонтёрские группы из числа прихожан, которые контролировали число людей, входящих в храмы. Все, кто не имел при себе медицинских масок, были ими обеспечены на месте.

Итогом такой работы Одесской епархии УПЦ стал тот факт, что во время празднества нарушений карантинных мер зафиксировано не было, — информирует издание.

«Пасхальная ночь в регионе прошла спокойно и без нарушений», — подтвердили также и в Нацполиции Одесской области.



Как сообщала Одесса News, в воскресенье в Подольске Одесской области от коронавируса умер врач — 60-летний мужчина.

Фото: Православная Одесса, Нацполиция в Одесской области

Видео; Нацполиция