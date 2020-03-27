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В одесской мэрии уточнили перечень автобусных маршрутов на время карантина

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С 26 марта работа общественного транспорта в Одессе перешла из режима работы общественного пользования в режим работы специальных перевозок.Как сообщает официальный сайт города, спецперевозки будут осуществляться по маршрутам, которые разработаны с учётом мест расположения учреждений медицинской помощи.

«На определённых маршрутах будет осуществляться перевозка граждан, которые работают на критически важных объектах инфраструктуры и обеспечивают жизнедеятельность города.

Принято решение о введении дополнительных маршрутов; №148 ул. Архитекторская — пр-т Александровский и №150 ул. Вильямса — пр-т Александровский.

Перечень автобусных маршрутов на период чрезвычайной ситуации 

№ п/п
Маршруты
Конечные остановки
1.
145
 «ул. Левитана (ж/м Радужный) – ул. В. Высоцкого»
2.
146
 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д.Ойстраха»
3.
121
 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
4.
127
 «ул. Старопортофранковская – Мемориал 411 Батареиї»
5.
232
«ул. Вильямса — ул. Сахарова»
6.
214
 «Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (Онкодиспансер)»
7.
165
 «ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)»
8.
242
 «ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)»
9.
191
 «Мемориал 411 батареи — мост Пересыпь»
10.
208
 вул. Шишкина – ул. Боровского»
11. 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и в инфекц. больницу. «Рыбпорт – Экономический университет»
12.
201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую
 «пл. Старосенная (ЦПВ Вокзал) — ул. М.Аркаса»
13.
148
«ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
14.
150
«ул. Вильямса – пр-т Александровский»

Департамент транспорта связи и организации дорожного движения Одесского городского совета информирует, что 27 марта начата выдача специальных билетов для проезда в общественном транспорте на период его работы в специальном режиме.

До завершения выдачи специальных билетов сохраняется порядок проезда в общественном транспорте по служебному удостоверению или справкой с места работы.

О дате введения в действие режима проезда исключительно по специальному билету Одесса News сообщит дополнительно.

Как сообщала Одесса News, начиная с 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а впоследствии лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.

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