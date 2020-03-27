В одесской мэрии уточнили перечень автобусных маршрутов на время карантина

«На определённых маршрутах будет осуществляться перевозка граждан, которые работают на критически важных объектах инфраструктуры и обеспечивают жизнедеятельность города.
Принято решение о введении дополнительных маршрутов; №148 ул. Архитекторская — пр-т Александровский и №150 ул. Вильямса — пр-т Александровский.
Перечень автобусных маршрутов на период чрезвычайной ситуации
|
№ п/п
|
Маршруты
|
Конечные остановки
|1.
|
145
|«ул. Левитана (ж/м Радужный) – ул. В. Высоцкого»
|2.
|
146
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д.Ойстраха»
|3.
|
121
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
|4.
|
127
|«ул. Старопортофранковская – Мемориал 411 Батареиї»
|5.
|
232
|
«ул. Вильямса — ул. Сахарова»
|6.
|
214
|«Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (Онкодиспансер)»
|7.
|
165
|«ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)»
|8.
|
242
|«ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)»
|9.
|
191
|«Мемориал 411 батареи — мост Пересыпь»
|10.
|
208
|вул. Шишкина – ул. Боровского»
|11.
|220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и в инфекц. больницу.
|«Рыбпорт – Экономический университет»
|12.
|
201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую
|«пл. Старосенная (ЦПВ Вокзал) — ул. М.Аркаса»
|13.
|
148
|
«ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
|14.
|
150
|
«ул. Вильямса – пр-т Александровский»
Департамент транспорта связи и организации дорожного движения Одесского городского совета информирует, что 27 марта начата выдача специальных билетов для проезда в общественном транспорте на период его работы в специальном режиме.
До завершения выдачи специальных билетов сохраняется порядок проезда в общественном транспорте по служебному удостоверению или справкой с места работы.
О дате введения в действие режима проезда исключительно по специальному билету Одесса News сообщит дополнительно.
Как сообщала Одесса News, начиная с 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а впоследствии лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.