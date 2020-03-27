В одесской мэрии уточнили перечень автобусных маршрутов на время карантина

№ п/п Маршруты Конечные остановки 1. 145 «ул. Левитана (ж/м Радужный) – ул. В. Высоцкого» 2. 146 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д.Ойстраха» 3. 121 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова 4. 127 «ул. Старопортофранковская – Мемориал 411 Батареиї» 5. 232 «ул. Вильямса — ул. Сахарова» 6. 214 «Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (Онкодиспансер)» 7. 165 «ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)» 8. 242 «ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)» 9. 191 «Мемориал 411 батареи — мост Пересыпь» 10. 208 вул. Шишкина – ул. Боровского» 11. 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и в инфекц. больницу. «Рыбпорт – Экономический университет» 12. 201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую «пл. Старосенная (ЦПВ Вокзал) — ул. М.Аркаса» 13. 148 «ул. Архитекторская – пр-т Александровский» 14. 150 «ул. Вильямса – пр-т Александровский»

Департамент транспорта связи и организации дорожного движения Одесского городского совета информирует, что 27 марта начата выдача специальных билетов для проезда в общественном транспорте на период его работы в специальном режиме.

До завершения выдачи специальных билетов сохраняется порядок проезда в общественном транспорте по служебному удостоверению или справкой с места работы.

О дате введения в действие режима проезда исключительно по специальному билету Одесса News сообщит дополнительно.

Как сообщала Одесса News, начиная с 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а впоследствии лишь граждане со спецпропусками, которые будет выдавать мэрия.