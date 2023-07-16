«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 44-й)

Цього місяця працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» відзначили своє професійне свято – День працівника природно-заповідної справи.

Але привітань від Одеської облдержадміністрації, не кажучи про подарунки у вигляді реальної допомоги у вирішенні проблем НПП, працівники не дочекались, хоча всі вони також несуть вахту, захищаючи природи, а відтак, й держави, щоденно віддають свої сили, час та знання задля збереження природної спадщини.

Інспектор Нацпарку Іван Плачков у травні цього року пропав без вісті на фронті під Бахмутом.

За переконанням доктора біологічних наук, професора, одеського еколога Івана Русєва, «під час війни території природно-заповідного фонду потребують більшої і глибинної уваги, тім більше, що Україна зобов’язалась в рамках асоціації з ЄС значно збільшити до 2025 року площу заповідних територій».

В Одеській обласній державній адміністрації або призабули про ці зобов’язання, або свідомо блокують розширення таких територій. Більше того, в ОДА є сили, які протистоять створенню морського резервату для відтворення дельфінів, що було ініційовано нацпарком і схвалено Міндовкілля.

Україна підписувала й низку інших міжнародних конвенцій, яким зобов’язувалась берегти природні екосистеми та біорізноманіття, і керівництво НПП в рамках цих угод дбає про це, але в своїй діяльності натикається на спротив чиновництва.

Зокрема, це стосується проблем з відсутністю водообміну у нацпарку, що вже другий рік призводить до знищення екологічного балансу і заморним явищам лиманних екосистем, які є водно-болотними угіддями міжнародного значення та невід’ємною частиною Смарагдової мережі Європи.

Цвітіння води на лимані Шагани

Але відновити цей водообмін, який не вигідний браконьєрам, ніяк не вдається, бо їх «кришує» влада — від звичайного поліцейського до посадовців у Білгород-Дністровській районній та Одеській обласній державних адміністраціях.

Іван Русєв каже, що всі бесіди з посадовцями має записувати на телефон та відеокамери, адже їхня брехня та злочинні щодо природи дії мають фіксуватися.

«До нас в офіс завітали бригадний генерал Володимир Отрощенко та командир батальйону ТРО Микола Пшенишнюк з метою начебто допомогти зробити екстрений водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами за допомогою якихось труб. Але…не вийшло, тому що під час бесіди в офісі нацпарку їм не сподобалось, що в кабінеті директора, як завжди, працювала камера відеоспостереження, і вони демонстративно покинули офіс», — пише Іван Русєв.

Дійсно, якщо у вас благі цілі, задля втілення яких прийшли до керівника НПП, чому лякаєтесь відеокамери? Навпаки, нехай весь світ знає, як військові попри війну знаходять час для вирішення мирних проблем з охорони довкілля. Але Отрощенко та Пшенишнюк покинули «поле битви».

«Ймовірно, — пише професор, — у них була інша мета — допомогти ТзОВ «Інститут морської аквакультури», який став правонаступником злочинної організації ОК «Граніт», що нищила природні ресурси НПП «Тузлівські лимани» на протязі багатьох років».

Підставою так думати було те, що під час візиту військових до НПП в руках у бригадного генерала був лист-клопотання ТзОВ «Інститут морської аквакультури» до глави Одеської ОДА, і генерал шукав власника товариства в офісі парку. Саме цьому ТзОВ належить протизаконний канал, що прокладений на 2-х км піщаного пересипу в НПП.

«І виглядало дуже дивним те, що коли купа кричущих листів, які наша державна установа надсилала в усі можливі державні установи останнього місяця, у тому числі й військові, з проханням допомогти нацпарку відновити водообмін між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, не зацікавила, й більш того, не змусила виконувати свої посадові обов’язки щодо вирішення питання не тільки нацпарківського, а державного і навіть міжнародного рівня», — з досадою пише Іван Русєв.

На думку еколога, «комбат Пшенишнюк, якій супроводжував комбрига, виконуючи забаганки невігласа Мельніченка Григорія, голови Білгород-Дністровської райради, зятя колишнього голови Одеської ОДА Степана Гриневецького), якій мріє про тотальний дерібан ресурсів нацпарку, фактично дезінформував бригадного генерала і спровокував протиправні дії в нацпарку, не давши зробити водообмін».

Саме з вказівки Мельниченка начальник групи сил підтримки ТРО майор Маліновський організовував замінування, щоб працівники НПП навіть під’їхати не змогли до місця відновлення водообміну.

«І тому, завдяки таким командирам, які заборонили відновляти водообмін, зараз, там на наших водоймах, склалася ситуація передкризова і, звісно, можуть виникнути заморні явища», — вважає Іван Русєв.

Перешкоджають військові навіть оглянути тіла мертвих дельфінів, які викидає море на територію, що належить парку.

«Останнім часом почастішали випадки ракетних пусків “Калібрів” у Чорному морі, які створюють потужні вбиваючі шуми для дельфінів. Загиблих від таких причин тварин заносить до узбережжя південним вітром, або існуючою Румелійською течією і викидає на пляжі НПП «Тузлівські лимани», де ми проводили моніторинг з перших днів війни. І ось, отримую інсайдерську інформацію і фото з узбережжя Чорного моря про загиблого дельфіна в межах НПП «Тузлівські лимани» і, як тимчасово виконуючий обов’язки директора нацпарку, терміново направляю працівників обстежити загиблого дельфіна і забрати хоча б голову на дослідження. Але прикордонники Приморського відділення ВПС «Курортне» безпосередньо в особі чергового ст.сержанта Мелехова Ігоря та начальника відділення Романа Поліщука не пропустили 13.07.2023 працівників нацпарку на пересип до загиблого дельфіна, щоб виконувати свої службові обов’язки, зробити обстеження і забрати голову дельфіна на дослідження в рамках кримінального провадження «Екоцид», — інформує Русєв.

До речі, ще у липні 2022 року спеціалізована екологічна прокуратура відкрила провадження по ст.441 ККУ «Екоцид», яке забов’язує кероівництво НПП вести моніторинг за викидом дельфінів на узбережжі моря в межах парку.

А прикордонники посилаються на наказ №16 Одеської ОВА 16 липня 2022 року про заборону відвідування моря для громадян. Те, що на узбережжі моря в різних місцях можна бачити цивільних людей, які просто відпочивають, прикордонників не хвилює.

«Ми з початку війни робили все можливе, щоб зібрати докази варварів по вбивству дельфінів і виконуємо державне завдання, по крихтах збираємо факти, а прикордонники України(!) нас, працівників державної установи, просто, тупо не пускають. Це просто якась маячня, особливо на фоні того, що на початку 2023 року адміністрація нацпарку звернулась в Одеський прикордонний загін з офіційним листом сприяння по виявленню і інформуванню керіництва нацпарку стосовно викиду дельфінів на узбережжя», — обурюється Іван Русєв.

«Щось ніяк не розумію, на кого працюють прикордонники? Чи бояться, що ми виявимо їх браконьєрські знаряддя лову?», — припускає Русєв.

Керівництво НПП хочуть отримати чіткі відповіді на свої запитання у голови Одеської облдержадміністрації Олега Кіпера, на прийом до якого Русєв сподівається попасти наступного тижня.

Одесса News обов’язково напише про результати зустрічі природоохоронців з головним обласним очілльником. Хотілось би позитивних рішень, але в це повірити важко, адже на жодний критичний виступ нашого видання за останні 10 років відповіді від чиновництва не було.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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