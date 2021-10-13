В Киеве прошёл престижный международный конкурс шеф-поваров, замечены одесситы

11 октября в выставочном центре КиевЭкспоПлаза прошёл национальный отбор участника на международный конкурс Bocuse d’Or Europe Final в марте 2022 года в Будапеште.

Как сообщает корреспондент Одесса News, для Украины этот международный конкурс — первое такое масштабное событие в сфере кулинарии.

В мастер-классах, проводимых в рамках конкурса были замечены и одесситы, в частности, финалистка телевизионного проекта канала СТБ «МастерШеф. Профессионалы» — 3 Лилия Стоянова.

Она рассказала, что работу восьми конкурсантов национального отбора Bocuse d’Or в Украине оценивало профессиональное международное жюри, а победителем стал Максим Прихидько из Львова, основатель и шеф Experimental restaurant, шеф-повар гастрономического пространства Pro100 HUB, член Ассоциации шеф-поваров Украины, член Ассоциации «Западная Шеф Группа» и Клуба Галицкой кухни. Последние 2 года Максим занимается изучением традиционной украинской кухни

В конкурсе принимал участие житель Одессы, уроженец Черноморска Александр Петренко. Он — многоразовый чемпион Украины по кулинарному искусству, работает шеф-поваром в ресторане итальянской кухни Mamma Italia в Одессе. Раньше работал Executive Chef (Ex Chef) в компании «KARL-Городская доставка еды», су-шефом в компании «M1 Club Hotel», ресторане «Облака». Миссия Bocuse d’Or Ukraine — сформировать имидж украинской гастрономии в мире, привлечь внимание к Украине, как стране со стремительным развитием этой сферы.

Кстати. Масштабный международный кулинарный конкурс Bocuse d’Or объединяет участников из 70 стран на четырёх континентах и ​​считается «Оскаром» в мире профессиональной кулинарии. Bocuse d’Or основан в январе 1987 г. Полем Бокюзом. Революционный гастрономический конкурс повторял идею проведения крупных спортивных событий, но с акцентом на кулинарию и поваров. Шоу происходит в Sirha — специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе (Франция). Идея мероприятия — объединить 24 молодых повара со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри. В состав жюри входят известные шеф-повара мира.

Лилия Стоянова давала эксклюзивное интервью Одесса News.

Фото: из личного архива Лилии Стояновой; Укринформ; bocusedor.com

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