Лучшим в Украине электротранспортным предприятием признан «Одесгорэлектротранс»

Корпорация предприятий городского электротранспорта «Укрэлектротранс» подвела итоги конкурса на лучшее предприятие по результатам работы в III квартале 2021 года.

В конкурсе приняли участие 20 эксплуатационных предприятий городского электротранспорта Украины.

Лучшим уже традиционно было признано КП «Одесгорэлектротранс», оно разделило первое место с КП «Винницкая транспортная компания». На втором месте — КП «Днепровский электротранспорт», на третьем — ЗКПМЭТ «Запорожэлектротранс».

Успехи КП «ОГЭТ» являются результатом системной работы по обновлению подвижного состава, которая не прекращается на протяжении шести лет.

Так, по итогам 2018, 2019 и 2020 годов КП «Одесгорэлектротранс» также было признано лучшим электротранспортным предприятием Украины.

С 2016 года в вагоноремонтных мастерских было собрано 30 трамваев «Каштан», «Одиссей» и «Одиссей МАХ», четыре электробуса собственного производства, модернизированы и капитально отремонтированы десятки единиц трамваев, троллейбусов и спецтехники, — сообшается на официальном сайте Одесской мэрии.

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