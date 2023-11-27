С утра 27 ноября в Одессе будут курсировать лишь 3 трамвая и 2 троллейбуса

В Одессе из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта.

По информации Telegram-канала «Одесса. Официально», в 7 утра работали следующие маршруты:

трамвай №17 (только до 6 ст. Большого Фонтана)

трамвай №11,

трамвай №12 по сокращённому маршруту Слободской рынок — Алексеевская площадь,

троллейбус №12,

троллейбус №7 по сокращённому маршруту от ул. Архитекторской до железнодорожного воекзала.

По маршруту трамвая №20 ходит автобус.

По всем другим маршрутам электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается.

К ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП «Одессэлектротранс».

Одесса News информировала о последствиях резкого ухудшения погодных условий в южной части и в центре одесского региона.

Фото и видео: «Одесса»

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