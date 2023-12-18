В одесском трамвае №7 умер пассажир

60-летний мужчина скончался в одесском трамвае №7 утром 18 декабря.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что пассажиру стало плохо во время поездки. Ему пытались оказать первую помощь, однако он скончался до приезда скорой помощи.

Трамвай с телом мужчины отогнали на запасной путь на Тираспольской площади, где водитель и кондуктор дождались приезда полиции и медиков.

Одесса News информировала, что 28 ноября на улице Фонтанская дорога в трамвайном вагоне маршрута №17 произошло возгорание.

Фото иллюстративное

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