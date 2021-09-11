По улице Балковской в Одессе запустят новый маршрут городского транспорта

10 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов провёл в вагоноремонтных мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» выездное совещание и пообщался с сотрудниками предприятия.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи было отмечено, что КП продолжает системную работу по обновлению подвижного состава. Сегодня готовятся к выходу на маршрут ещё два новых трамвая «Одиссей» с частично низким уровнем пола, современным дизайном кабины водителя и задней площадки. Они будут работать на маршруте №7, который соединяет ул.Одария и ул.Паустовского.

Также планируется запуск нового маршрута №15 «Железнодорожный вокзал–ул.Корнюшина», который будет проходить через улицу Балковскую, где уже много лет отсутствует электротранспорт. Обслуживать маршрут будут модернизированные троллейбусы Skoda 21 Tr, которые могут работать от контактной сети и установленных на них аккумуляторных батарей.

Подчёркивается, что стоимость одноразового билета — 5 гривен.

Параллельно будет проводиться работа, которая позволит со временем увеличить количество электротранспорта на маршруте №15. В частности, до конца года планируется модернизировать ещё один троллейбус и закупить электробусы.

«С 2015 года в Одессе есть чёткая стратегия развития транспортной сферы — приоритет муниципальному электрическому транспорту. Внедряя её в жизнь, мы существенно обновили троллейбусный парк — приобрели 57 новых машин. Кроме того, за это время в вагоноремонтных мастерских были собраны 27 новых трамваев, в том числе и три трёхсекционных. Также мы развиваем нашу производственную базу: восстанавливаем машины спецтехники, ремонтируем боксы, создаём для сотрудников достойные условия труда», — отметил городской голова Геннадий Труханов.

В ходе совещания также были презентованы специальные машины для сотрудников службы пути КП «Одесгорэлектротранс».



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Фото: «Одесса»

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