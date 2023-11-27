Прогнозы синоптиков оправдались: в Одесской области снежный «ад» таки состоялся

В Одесской области бушует ненастье. На прошедших выходных наступило резкое ухудшение погодных условий в южной части и в центре региона.

По сообщению Одесской областной госадминистрации, ураган повалил деревья, многие общины остались без электро- и водоснабжения, перекрыто движение на некоторых автомобильных дорогах общего значения, есть проблемы с мобильной связью.

На трассе М05 есть участки, заблокированные грузовиками на подъём, проезд возможен только легковым транспортом. Областные и местные власти держат ситуацию на контроле, работают все соответствующие службы, идёт оперативная ликвидация последствий непогоды.

Там, где нет электричества, объекты критической инфраструктуры работают на генераторах. Всего в Одесской области без света остались 116 населённых пунктов.

Учитывая прогнозы специалистов об усилении ветра, сильных снегопадах, вьюгах и гололедице в области круглосуточно работают штабы по ликвидации последствий непогоды. Все службы переведены в усиленный режим работы.

«Самая сложная ситуация на юге региона, там высота сугробов иногда достигает 70 сантиметров. Начинает засыпать и север. Водители слетают с проезжей части, застревают в кюветах, обочинах и склонах. Пока коммунальщики расчищают дороги, полицейские и сотрудники ГСЧС помогают автомобилистам выехать из сложных участков или отвозят их и их пассажиров в пункты обогрева. Из снежной ловушки изъяли 121 автомобиль, из них 5 автобусов и 5 машин «Скорой помощи»», — говорится в сообщении ООГА.

В Одессе непогодой повалено 52 дерева, зафиксировано 9 порывов воздушных линий наружного освещения. Спецтехника КП «Городские дороги» посыпает магистральные пути песчано-солевой смесью. Проезд обеспечен по всем улицам города. Для ликвидации гололёда задействовано 47 единиц спецтехники и 128 сотрудников предприятия. Всего на улицах города работают около 1000 сотрудников коммунальных предприятий, задействовано 83 единицы спецтехники.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, — информирует горсовет.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. Детские садики будут работать.

Одесса News информировала, что накануне непогоды председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер и Одесский городской голова Геннадий Труханов провели оперативные совещания с руководителями служб, ответственных за ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Фото: «Одесса. Официально», ООГА/Telegram

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