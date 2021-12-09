С 9 декабря госслужащих без COVID-прививки не допустят к работе

С 9 декабря непривитые от COVID-19 госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы.

Об этом на брифинге в среду сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие)», — сказал Ляшко.

Министр отметил, что как только работник получит по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет.

По словам Ляшко, получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае работник должен быть допущен к работе.

Как сообщала Одесса News, с 8 ноября действует приказ Минздрава, согласно которому обязательным профилактическим прививкам подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, заведений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

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