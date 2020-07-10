Куда пойти в Одессе на выходные 11-12 июля

В выходные дни 11—12 июля Одесса, несмотря на карантинные ограничения, предлагает множество разнообразных ивентов.

Как всегда, выбор за Вами!

11 июля Одесский театр «Маски» в «Доме клоунов» на Ольгиевской, 38, покажет спектакль «Одесский подкидыш», а 12 июля — комедию «Дон Жуан». Начало в 19 часов.

11 июля Одесский театр юного зрителя будет работать под открытым небом, в собственном театральном дворике. В 19 часов начнётся спектакль «Экипаж Зелёной волны» (5+), а 12 июля в 20 часов открытые читки «Чай-Чехов» (14+).

11 июля в летнем театре в Горсаду покажут спектакль от театра Музкомедии «Моисей». Ветхозаветная история оживет на сцене театра в формате рок-оперы. Начало в 20:00. Стоимость билетов – 50-200 грн.

11 июля Одесская обсерватория приглашает в гости любопытных взрослых и детей на лекцию о тайнах Луны. В программе — тематическая лекция в космическом лектории, знакомство с зодиакальными созвездиями и просмотр 3D фильмов на куполе Планетария, прогулка по звёздному небу на телескопах астрономической обсерватории и урок рисования космической картины по тематике лекции. Начало в 20:00. Стоимость билетов – 50-70 грн. (мастер-класс оплачивается отдельно – 70 грн). Справки и запись по тел.: (093)1917196.

12 июля в Одессе состоится 19-я традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина». В соревнованиях примут участие велосипедисты различных возрастных категорий — от начинающих спортсменов до заслуженных ветеранов велоспорта города Одессы. Старт состоится 12 июля в 8:30 на ул. Маразлиевская угол ул.Троицкой, вдоль парка им. Т.Г. Шевченко.

До 13 июля на тeрритории Свято-Архангeло-Михайловского жeнского монастыря традиционная лeтняя православная выставка «Лeто Господнe». Широко прeдставлeны иконы, книги, ладан, цeрковныe облачeния, обрядовая одeжда, мёд и иныe товары, которые могут заинтeрeсовать православного покупатeля.

До 19 июля в галерее Одесского литературного музея будет работать выставка современного украинского портрета «Лица». Это коллективная экспозиция, которая предлагает читателям проследить изменения в изображении человека от академической портретной школы до постмодернизма через символизм. В музее напоминают о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук.

До 24 июля под открытым небом на территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря выставка Виталия Парастюка «Мой родной город Одесса». Открытие выставки состоится в 16:00 (ул. Успенская, 4б, перед музеем «Христианская Одесса»). На выставке будут представлены графические и живописные работы Виталия Парастюка, посвящённые родному городу. Вход свободный.

До 26 июля в галерее Летнего театра «#ARTODESSA» пройдёт выставка живописи и графики Ольги Котовой и Виталия Кузьмина «Морской город и его обитатели». Ольга и Виталий — известные в Одессе художники и педагоги. Их совместная выставка — лирическая история о городе у моря и его обитателях. «Морской город и его обитатели» — это всем, кто любит Одессу и относится к ней бережно и сентиментально.

До 2 августа в Музее западного и восточного искусства персональная выставка художника Валерия Юхимова «Закрытие позднего голоцена». Представлены работы автора, выполненные в различных техниках, на разную тематику и с применением разных материалов. Сюжетами работ стали городские и загородные пейзажи.

До 15 августа Одесский международный кинофестиваль и онлайн-платформа Takflix.com запускают совместный спецпроект OIFF Flashback, в рамках которого интернет-зрители смогут посмотреть фильмы, которые в разное время побеждали и участвовали в международной программе ОМКФ. Киноманов ждут 10 фильмов-победителей и участников международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. Все они будут доступны на платформе проекту OIFF Flashback по ссылке http://oiff.takflix.com/. Зрители смогут купить единый абонемент на все ленты проекту OIFF Flashback за 375 грн или же выбрать единичный просмотр выбранного фильма за 60 грн. В программе OIFF Flashback представлены такие фильмы: Хрусталь; А потом мы танцевали; Монос; Здесь был Саша; Человек, который купил Луну; Приют; Потому что мы мужики; Жалость; Лето 1993; Пылает, пылает, пылает.

До 30 августа в Одесском городском парке им. Савицкого выставка цветов. Можно увидеть яркие композиции из 100 тысяч декоративных растений. Организаторы обещают посетителям разнообразные фотозоны для селфи. дрес: ул. Мельницкая, 32в.

До 30 августа в городском парке им. Савицкого выставка гигантских китайских фонарей. Посетителям обещают каждый вечер зажигать гигантские фигуры ручной работы, выполненные из натурального шёлка и led-ламп. Всего будет представлено более 30 световых инсталляций до трёх метров в высоту, среди которых: терракотовая армия и Великая китайская стена, Сычуаньская опера, персонажи древних китайских сказок и легенд, китайский зоопарк, панды и фламинго, аллея влюблённых и жители подводного мира.

Уютных выходных!