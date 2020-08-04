COVID-19 в Одессе: замы мэра в самоизоляции, за сутки заболели 53 «новеньких»

Заместители иэра Одессы Павел Вугельман и Дмитрий Жеман стали в центре внимания местной прессы по поводу диагностирования у них коронавируса.

Павел Вугельман опроверг информацию СМИ о том, что у него диагностировали коронавирус нового типа COVID-19, на своей странице в Facebook.



«В связи с огромным количеством звонков и вопросов, поступающих ко мне и от одесситов, и от наших международных партнёров, хочу заявить: информация, которая тиражируется в СМИ о том, что у меня подтверждённый диагноз «коронавирус» является ошибочной», — заявил Вугельман.

Он отметил, что контактировал с человеком, у которого диагностировали COVID-19, но тесты самого Вугельмана показали отрицательный результат.

«Повторю ещё раз: я контактировал с лицом, у которого этот диагноз был подтверждён, в связи с чем сейчас нахожусь на самоизоляции. Мой экспресс-тест дал отрицательный результат. ПЦР-тест, который сдавал на прошлой неделе-отрицательный, завтра утром сдаю повторный», — отметил заместитель мэра Одессы.



Но вот заместитель городского головы Дмитрий Жеман таки заболел COVID-19: наличие в его организме коронавируса подтвердили анализы.

В настоящее время вице-мэр чувствует себя нормально, необходимости в его госпитализации нет.

Все общавшиеся с Дмитрием Жеманом в последнее время чиновники сейчас сдают анализы на коронавирус.

Ранее заболевание подтвердили у и.о. директора департамента коммунальной собственности Александра Ахмерова.

Между тем, Одесская городская клиническая инфекционная больница продолжает массово принимать больных коронавирусом.

За прошедшие сутки, по информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 4 августа в Одессе зарегистрированы 1 161 случай COVID-19, в т.ч. 53 новых случая заболевания.

По данным на утро 4 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 153 пациента с COVID-19. Из них 38 человек находятся в тяжёлом состоянии, 112 — в состоянии средней тяжести, три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 47 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у юноши возрастом 16 лет. Он находится на самоизоляции.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели семь жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 495 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 643 одессита.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 4 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 тысячи 545 человек.

Главное фото: «Одесса News\Александр Александров