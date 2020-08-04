Одесская теннисистка обыграла испанку в Италии

Вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская уверенно стартовала на первом после рестарта турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Палермо (Италия).

Об этом сообщает XSPORT.

В первом круге посеянная под 7-м номером Ястремская за 1 час 45 минут нанесла поражение испанке Саре Соррибес-Тормо — 6:3, 6:4.

За выход в четвертьфинал соревнований Ястремская встретится с победительницей противостояния Тамара Зиданшек (Словения) — Осеан Доден (Франция).

Сегодня, 4 августа, одесситка вместе с румынской спортсиенкой Ралукой Олару в парной комбинации проведут поединок против нидерландско-словенского дуэта Аранча Рус/Тамара Зиданшек. Украинско-румынская пара посеяна под вторым номером.

Отмечается, что соревнования в Палермо стали первым турниром серии тура WTA после длительного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса.

Между тем, другая теннисистка одесского происхождения Элина Свитолина в последний момент подала заявку на участие в турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате США (US Open).

В середине июля Свитолина заявляла, что не планирует играть в Нью-Йорке и собирается возобновить сезон турниром в Мадриде.

Ранее из-за страха заразиться коронавирусом от участия в турнире отказалась лидер мирового рейтинга WTA Эшли Барти.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина безуспешно выступила в июле на турнире Bett1 Aces в столице Германии.