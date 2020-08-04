COVID-19 в Одесской области: 63 новых случая за сутки, 1 смерть

Всего в Одесской области на утро 4 августа общее количество больных коронавирусом составило 3 тысячи 545 человек.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 63 новых случая.

За сутки умер 1 человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 49.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 354 человек. З а два последних дня их количество не увеличилось.

Продолжают болеть в Одесской области 2 142 человека.

Как сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook, «наибольший прирост новых больных в течение июля наблюдался в городах Одесса, Белгород-Днестровский, Болградском и Балтском районах».

По мнению Максима Куцого, «основной причиной роста заболеваемости остаётся несоблюдение населением карантинных мероприятий».

Глава ООГА напомнил, что Одесская область находится в «зелёной» карантинной зоне, однако, «несмотря на все смягчения, ослабления карантина — это не отмена всех правил безопасности», отметив, что рост количества новых случаев остаётся высоким.

Как сообщала Одесса News, депутаты Луцкого городского совета обратились к руководству страны отменить введённый 3 августа «красный» уровень эпидемической опасности в городе, который считают безосновательным.