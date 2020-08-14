2 сотрудника одесской миграционной службы решили нажиться на ремонте

Перед судом предстанут двое должностных лиц Государственной миграционной службы в Одесской области и трое подрядчиков, которых подозревают в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Их также подозревают в фальсификации служебных документов.

Отмечается, что эти должностные лица совместно с предпринимателями завладели средствами из бюджета на сумму почти 900 тыс грн при ремонте помещений и зданий миграционной службы.

Установлено, что служащие внесли в акты приёмки выполненных работ недостоверные сведения о наименовании и объёмах фактически выполненных работ в служебных помещениях и подписали их.

Эти документы и послужили основанием для незаконного перечисления бюджетных средств на счета подрядчиков.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора национального парка в Одесской области, которого подозревают в блокировании транспортных коммуникаций путём устройства препятствий, и нарушение нормальной работы транспорта на реке Глубокий Турунчук.