Одесский союз художников представил новую выставку

В галерее Aurum Art Centre на Торговой, 2, Одесская организация Национального союза художников Украины открыла выставку «Сюжет. Жанровая композиция».

Более 40 работ разных авторов экспонируются до 14 июня.

На выставке представлены не только жанровые работы, но и исторические, и даже ню.

Часть работ создана уже во время войны и отражает реалии жизни во время полномасштабного нападения России на Украину.

Фото: Александр Синельников/Культурометр

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod