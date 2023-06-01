В Одессе отмечают Международный день защиты детей

Ярким детским праздником в Одессе ознаменовали Международный день защиты детей.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, 1 июня Городской сад стал настоящим городом детских мечтаний.

«Сегодня фраза «защита детей» приобрела новое содержание. Но, как всегда, всё, что мы, взрослые, делаем – это ради юного поколения. Мы всегда хотим для вас лучшего», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, поздравляя всех с праздником.

Во время праздника «Город детских мечтаний» в Городском саду состоялось награждение победителей конкурсов и олимпиад, которые, несмотря ни на что, в течение года представляли Одессу.

Также прошла церемония спецгашения марки, участие в создании макета которой принимали дети.

Мастер-классы, шоу мыльных пузырей, вкусняшки, выставка рисунков победителей городского конкурса «Город детских мечтаний» и многое другое ожидало сегодня юных одесситов в Городском саду.

«Хочу отдельно обратиться к тем девочкам и мальчикам, чьи родители сейчас защищают нашу землю. Мы крепко держим за них кулаки и молимся, чтобы они вернулись с Победой», — сказал Геннадий Труханов.

Праздник продолжился в Летнем театре.

Как сообщала Одесса News, 3 июня состоится грандиозный праздничный концерт в Центральном парке им. Шевченко с участием детских коллективов музыкальных школ, духовых оркестров и известных артистов нашего города.

Фото: «Одесса»

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