Илон Маск – снова самый богатый в мире человек

Генеральный директор Tesla Илон Маск снова обошёл в рейтинге магната Бернара Арно после того, как акции компании LVMH упали на 2,6% на торгах в Париже.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом, Маск вернул себе титул самого богатого человека мира.

В этом году Маск и 74-летний француз Арно соревнуются за первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index – списке 500 самых богатых людей мира. Арно впервые опередил Маска в декабре. Компания LVMH, основанная Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Отмечается, что акции LVMH упали примерно на 10% с апреля. Тем временем Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, преимущественно благодаря компании Tesla. Автопроизводство, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года выросло на 66%.

Согласно рейтингу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно — около 186,6 млрд долларов.

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