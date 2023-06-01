Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Одессе (обновлено)

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в г. Одесса, произошедшее 1 июня.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в результате происшествия один человек погиб. Ещё два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУ НП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются, — информируют полицейские.

Детали стрельбы Одесса News сообщит в ближайшее время. Полиция не сообщает место происшествия, но по данным наших корреспондентов, стрельба произошла в районе Киевского рынка.

Обновлено в 17.30. Сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию «102» около 15.00. В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками. Продолжается осмотр места происшествия. Полные обстоятельства устанавливаются.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Как сообщала Одесса News, результатом работы следователей полиции стал вынесенный судом в мае 2023 года обвинительный приговор 42-летнему жителю Подольского района Одесской области, лишившего жизни односельчанина.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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