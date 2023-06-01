Воины легионов «РДК» и «Свобода России» объявили новую военную операцию в РФ

В ночь на 1 июня недалеко от границы Украины и России начался бой возле российского населённого пункта Шебекино Белгородской области России.

Telegram-канал Mash пишет о «диверсантах», а «Русский добровольческий корпус» (РДК) говорит о новой фазе операции.

Mash сообщает, что был атакован автомобильный пункт пропуска «Шебекино» с помощью танков. Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино.

Канал также заявил, что ночью город был под сильным обстрелом, один из снарядов попал в здание МВД.

Одновременно оперштаб Белгородской области сообщил о сложной обстановке, обстрелах и боях, однако уверяет, что «прорыва ВСУ нет».

Губернатор области Вячеслав Гладков пишет, что обстрелы Шебекино продолжались всю ночь, якобы ранены восемь человек. При этом он уверяет, что «противника на территории Белгородской области не было и нет».

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» утром 1 июня заявили, что ведут бои на территории Белгородской области. «Совсем скоро покажутся окраины Шебекино», – сказал боец на видео, призвав мирных жителей находиться в своих домах.

Об операции в Белгородской области сообщил и легион «Свобода России».

«Мы, легион «Свобода России» находимся возле границы нашей родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу мир и спокойствие. Грайворон – это только начало», – заявил в видео боец легиона.

Он рассказал, что легиону досталось много трофеев от российских войск и бойцы будут «освобождать всю Россию от Белгорода до Владивостока».

Российские СМИ также сообщают о том, что «неизвестный беспилотник упал и взорвался в населённом пункте Найтоповичи в Брянской области в 70 километрах от границы в ночь на 1 июня», а «беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт Старая Николаевка в Курской области, сбросив 1 июня около 5 утра два взрывных устройства на окраине села».

Как сообщала Одесса News, 22 мая вооружённые формирования легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» сообщили, что проникли в Белгородскую область и призвали россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом.

В тот же день в «Свободе России» сообщили, что «полностью освободили» Козинку и Гору-Подол в Белгородской области. Чуть позже легион сообщил, что его представители совместно с РДК приступили к штурму населенного пункта Грайворон. Украина к происходящему в Белгородской области не имеет отношения, но «наблюдает с интересом», подчеркнул советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что «Свобода России» и РДК проводят в Белгородской области РФ операцию для защиты украинцев и в ней участвуют только россияне. В легионе сообщили, что они создают в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

Российские власти ввели в регионе режим контртеррористической операции.

Гладков сообщил, что часть населения приграничных сел и Грайворона покинула территорию. По информации украинской разведки, Россия также эвакуирует ядерный объект «Белгород-22», где хранятся ядерные боеприпасы. Хранилище находится недалеко от Грайворона.

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