В Летнем театре Одесского Горсада открылась выставка-перезагрузка настроений

1 декабря в галерее Летнего театра Горсада открылся проект «Перезагрузка настроений». Здесь выставили свои фотографии Александр Синельников, Олег Недвига, а Оксана Церковная — графику.

Основная идея выставки – мы находимся под постоянным прессингом обстоятельств, которые нас окружают. Стандарты современной городской архитектуры, пандемия, общая нестабильность влияют на наше настроение, наши эмоции и, в конечном итоге, – на наше мировосприятие в целом.

И лишь только творчество, яркий визуальный образ, геометрия форм, неожиданное цветовое сочетание, реализованное в картине или фотоработе может произвести в нас переворот, повлиять на наше подсознание, осуществить полную перезагрузку нашего внутреннего мира.

Именно поэтому Оксана Церковная создала яркую, лаконичную графику, в которой цвет, форма и содержание находятся в органичном единстве, образуя при этом замысловатое и жизнерадостное повествование.

Александр Синельников находит неожиданное взаимодействие геометрических объектов среди окружающих нас зданий и сооружений, создающее новую образность, и при этом порождая визуальную парадигму.

Олег Недвига экспериментирует с пространством, запечатлевая его в самых неожиданных и прекрасных вариациях, настолько непостижимых на первый взгляд, что даже сложно разгадать, что перед нами – срез разноцветного камня или смесь причудливых красок. И лишь интуиция даёт понять, что перед нами нечто живое, органическое, созданное природой.

Посмотреть работы можно будет до 10 декабря.

Главное фото Александра Синельникова

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