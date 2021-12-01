Топила печку с помощью бензина: в Измаиле взорвался дом

Спасатели ликвидировали пожар, который произошёл в результате взрыва в жилом доме по улице Пирогова в Измаиле.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Происшествие произошло в 11 утра сегодня, 1 декабря.

Отмечается, что оперативно прибывшие на место вызова 7 спасателей немедленно приступили к ликвидации пожара в надворной постройке, расположенной рядом с частным жилым домом.

Уже в 11:49 пожар был ликвидирован.



«Во время ликвидации пожара была спасена пострадавшая хозяйка дома, которую пожарные сразу передали медицинским работникам», — говорится в сообщении.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (по предварительной информации, хозяйка дома топила печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей, в частности, бензина).

Как сообщала Одесса News, 29 ноября из-за неосторожности при курении во время пожара в доме в селе Златоустово Березовского района Одесской области погиб 82-летний хозяин.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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