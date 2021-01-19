Одесситы отметили Крещение, искупавшись в ледяном Чёрном море

Многочисленные смельчаки, настоящие одесские «моржи» первыми приняли участие в Крещенских купаниях 18-19 января.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News непосредственно с пляжей.

Желающие окунуться или посмотреть на окунающихся в ледяную воду, некоторые с детьми, приходили на пляжи «Лузановка», «16 ст. Большого Фонтана — Золотой берег» и «Ланжерон» в ночь с 18 января на 19 января.

На всех пляжах, где проводились купания, дежурили спасатели и водолазы коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета», работали бани, как полагается, с веничками, пункты обогрева и полевая кухня с чаем и бутербродами.

Ближе к 12 ночи на пляже «Ланжерон» появились священнослужители Одесской епархии, которые провели обряд освящения воды.



Фото: Одесса News/Александр Александров