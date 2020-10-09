ВОЗ: в Европе растёт усталость людей от пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)призвала правительства противостоять нарастающей усталости населения Европы от пандемии COVID-19 и карантинных ограничительных мер.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

ВОЗ призвала европейцев сохранять бдительность относительно пандемии коронавируса, ведь новые данные свидетельствуют о росте апатии к этой болезни по всему континенту.

Ссылаясь на данные опросов, которые проводились в 27 европейских странах, региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге отметил, что порой усталость от пандемии охватывает свыше 60% населения.

Он призвал власти стран взаимодействовать со своими гражданами. В частности, следует приобщать людей к новым способам встреч с друзьями и родственниками, добавил он.

Между тем, по состоянию на 8.00 9 октября в мире зафиксировано 36 754 006 случаев коронавируса (+359 850 за сутки), в том числе 1 066 856 летальных (+6 394) и 27 667 693 (+255 370) случая выздоровления.

По данным worldometer, в лидерах по заболеваемости по-прежнему США — 7 833 763 (+57 539 за сутки), Индия — 6 906 151 (+70 496) и Бразилия — 5 029 539 (+27 182). Украина в списке из 214 стран и территорий мира занимает 25 место.

Первыми в списке стран с наибольшим количеством смертельных случаев от коронавируса США — 217 738, Бразилия — 149 034 и Индия — 106 521. Из европейских стран — Великобритания (42 592 смерти), Италия (36 083) и Испания (32 688).

Как сообщала Одесса News, Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирусной инфекцией уже могло заразиться 10% населения Земли.